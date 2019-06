Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum - Vollbrand in Tütingen

Ankum (ots)

Am Samstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 12.10 Uhr über den Brand eines Strohlagers informiert. Bei Eintreffen der Kräfte stand das Strohlager des Reiterhofes in Tütingen bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen auf die daneben liegende Reithalle über, so dass auch hier erheblicher Sachschaden entstand. Die örtlichen Feuerwehren, mit ca. 100 Einsatzkräften vor Ort, konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Es wurden vier Personen durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt, Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe bewegt sich im Mio- Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

