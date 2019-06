Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbruch im OT Holzhausen

Georgsmarienhütte (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Brügger Hof ein. Die Tatzeit lässt sich zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Sonntag, 01.30 Uhr, eingrenzen. Ob und was die Einbrecher mitnahmen, stand bei Anzeigeerstattung noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Siedlung nimmt die Polizei in GMH unter 05401 879500 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0152 09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell