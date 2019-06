Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen aTW - Betrunkener greift Polizei und Rettungskräfte an

Hagen aTW (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Polizei gegen 16.40 Uhr zum Ulmenweg gerufen, da dort ein 29-jähriger Mann in einer Wohnung randalierte und bereits - weil stark betrunken- mehrfach gestürzt und die Treppe heruntergefallen war. Die Polizeibeamten konnten den aggressiven 29-Jährigen kaum bändigen und legten ihm Handschellen an, dabei trat er immer wieder nach den Polizisten. Mit einem Rettungswagen sollte der Angreifer in ein Krankenhaus gebracht werden, dabei trat er einem 32-jährigen Rettungssanitäter ins Gesicht. Der junge Mann wurde dabei verletzt. Der Randalier wurde nach einer richterlich angeordneten Blutprobenentnahme in eine psych. Klinik eingewiesen.

