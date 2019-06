Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Ballenpresse brennt

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag, geriet gegen 16 Uhr in der Sandforter Straße eine an einem Schlepper angebrachte Ballenpresse in Brand. Das Feuer breitete sich auf dem Stoppelfeldacker aus (ca. 1000-1500 m²). Die Ballenpresse, die das Stroh pressen sollte, wurde komplett zerstört. Die Berufsfeuerwehr Osnabrück und die Freiwillige Feuerwehr Voxtrup brachten den Brand unter Kontrolle, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 120.000 Euro geschätzt. Der Schlepper konnte von dem Mitarbeiter abgekoppelt werden und nahm keinen Schaden.

