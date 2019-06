Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bike entwendet

Osnabrück (ots)

Ein schwarzes E-Bike der Marke BULLS, Modell Cross lite EVO, wurde zwischen Donnerstag und Freitag aus einem Fahrradständer an der Meller Straße, Höhe Hausnr. 150, von unbekannten Tätern entwendet. Hinweise zu Diebstahl und Verbleib des E-Bikes bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2115.

