Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Pedelec gestohlen

Bad Laer (ots)

Zwischen 20.15 Uhr und 22.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter am Mittwochabend ein schwarzes Pedelec der Marke Corratec, E-Power 28, IGB 401040, das im Fahrradständer am Rathaus in der Glandorfer Straße abgestellt war. Hinweise zu Diebstahl und Verbleib des Fahrrades bitte an die Polizei in Georgsmarienhütte, 05401 879500.

