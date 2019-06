Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Gartenhaus abgebrannt

Osnabrück (ots)

In der Ameldungsstraße brannte in der Nacht zu Samstag, gegen 2.45 Uhr eine 6 x 3 m große Gartenhütte komplett ab. Ein Zeuge hatte Flammen an dem Gartenhaus bemerkt, die Besitzer geweckt und Feuerwehr und Polizei informiert. Die Berufsfeuerwehr löschte das Feuer, Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt, die Ursache des Feuers ist unklar. Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Brandes machen können, sollten sich mit der Polizei unter 0541 327 2115 in Verbindung setzen.

