POL-PDPS: 21-Jähriger in hilfloser Lage

Pirmasens (ots) - Passanten meldeten am Montagabend, gegen 21:00 Uhr, eine völlig be-trunkene Person in der Zwingerstraße. Wenig später traf die Polizei dort einen auf dem Gehweg und mit heruntergelassener Hose sitzenden jungen Mann. Sein Trunkenheitsgrad war so groß, dass er gegenüber den Beamten keine Personalien angeben konnte. Außerdem klagte er aber über Übelkeit und Kopfschmerzen. Weil er auch noch Schürfwunden an den Händen hatte, wurde er mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Übrigens war der 21-Jährige dort bereits bekannt.

