POL-PDPS: Fußgänger angefahren

Pirmasens (ots) - Am Montagabend, gegen 18:15 Uhr, fuhr die Fahrerin eines Opel Mokka durch die Poststraße in Richtung Teichstraße. Kurz vor der Teichstraße überquerte ein 18-jähriger Fußgänger die Poststraße. Zwar hielt die Mokka-Fahrerin kurz an als sie diesen sah, fuhr aber dann unvermittelt wieder an und streifte dabei das Bein des jungen Mannes. Hierbei erlitt er leichte Prellungen und Abschürfungen. Ohne sich um das Geschehen zu kümmern, fuhr die Mokka-Fahrerin weiter. Weil sich der Geschädigte aber das Kennzeichen merkte, konnte der Halter wenig später ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt.

