POL-PDPS: Diebstähle von Geldbörsen

Zweibrücken (ots) - Am 26.11.2018 kam es in der Innenstadt zu zwei Geldbörsendiebstählen. Im ersten Fall entwendete ein unbekannter Täter gegen 09.30 Uhr einer 33-jährigen Frau am Hallplatz offenbar im Vorbeigehen die Geldbörse, die aufgrund ihrer Größe aus der Jackentasche herausragte Im zweiten Fall stahl zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr ein ebenfalls unbekannter Täter im Hilgard-Center einer 53-Jährigen die Geldbörse aus der Handtasche. Die Tasche befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls im Einkaufswagen - offenbar für kurze Zeit unbeaufsichtigt. In beiden Fällen kamen neben Bargeld auch persönliche Dokumente wie EC-Karten und Ausweise abhanden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der beiden Taten.

