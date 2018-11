POL-PDPS: Ohne Führerschein erwischt

Pirmasens (ots) - Weil ein 47-Jähriger mit seinem 125-er Motorrad offensichtlich schnittig unterwegs war, wurde er am Sonntagnachmittag von einer Polizeistreife in der Winzler Straße kontrolliert. Auf Frage nach dem Führerschein und der Zulassung gab der Fahrer an, momentan keinen Führerschein zu besitzen. Diesen habe er im Mai entzogen bekommen, so seine Erklärung. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Weiter wird gegen ihn ermittelt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

