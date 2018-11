POL-PDPS: Ladendiebstahl - Stadt Pirmasens

Pirmasens (ots) - Am Samstag, den 24.11.2018, gegen 12 Uhr wurde in der Zweibrücker Straße, Pirmasens ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt. In einem dortigen Baumarkt steckte ein 26-jähriger Mann aus Frankreich Waren im Wert von 40 Euro ein und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, musste seine Identität auf der Dienststelle geklärt werden. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu.

