POL-PDPS: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz - Stadt Pirmasens

Pirmasens (ots) - Während der Streife fiel den Beamten am Sonntag, 25.11.2018, um 1:47 Uhr eine männliche Person auf, die zu Fuß in der Landauer Straße in Pirmasens unterwegs war. Bei der Kontrolle konnte bei dem 36-Jährigen eine geringe Menge an Amphetamin auf-gefunden und sichergestellt werden. Er muss sich wegen Verstoß gegen das Betäu-bungsmittelgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell