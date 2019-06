Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Dreister Einbruchversuch am Arndtplatz

Osnabrück (ots)

Über ein offen stehendes Fenster gelangte ein unbekannter Mann am Freitagmittag (13.25 Uhr) in die Wohnung eines älteren Herrn am Arndtplatz. Der Unbekannte wurde im Büro von der Haushälterin angetroffen und gefragt, was er dort wolle. Daraufhin entgegnete er, dass er von einem Bestattungsunternehmen sei. Er zeigte der Frau, wie er in das Haus gelangt war und flüchtete über die Martinistraße in Richtung Neumarkt. Zum Täter liegt folgende Beschreibung vor: schlank, ca. 1,65m klein, akzentfrei deutsch sprechend, dunkle Haare, bekleidet mit weißem T-Shirt mit roten Streifen auf den Ärmeln, blauer Jeans. Er hatte eine blaue Tasche bei sich. Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541 327 2115 oder 0541 327 2215 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker



E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell