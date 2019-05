Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vahrenheide: Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer fest

Hannover (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag (23.05.2019) zwei Männer (29 und 38 Jahre alt) im Stadtteil Vahrenheide festgenommen. Sie stehen im Verdacht, mit Heroin in nicht geringer Menge gehandelt zu haben.

Intensive Ermittlungen hatten die Polizeibeamten auf die Spur der beiden Männer gebracht. Gezielt wurde ihr Auto deshalb am Donnerstagvormittag gegen 10:30 Uhr gestoppt und kontrolliert. Im Inneren befanden sich rund 170 Gramm Heroin.

Im Anschluss durchsuchten die Beamten die Wohnungen des 29-Jährigen und des 38-Jährigen. Beide sind in Hannover wohnhaft. An den Adressen stellte die Polizei Kokain (0,93 Gramm) sicher.

Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Handels mit Heroin in nicht geringer Menge eingeleitet. Beide Männer sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. /ahm, has

