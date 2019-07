Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Hüttlingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der B 29 im Bereich der Anschlussstelle Hüttlingen, als ein dort fahrender 61-jähriger VW-Lenker und eine entgegenkommende 42-jährige VW-Lenkerin wohl beide ihre Fahrbahnseite nicht einhielten und sich dadurch an den Außenspiegeln streiften. Durch die dadurch beschädigte Seitenscheibe wurde die Fahrzeuglenkerin leicht verletzt.

Aalen-Dewangen: Pkw beschädigt

Zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag wurde der Pkw einer 32-jährigen VW-Lenkerin auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt udn eingedellt sowie der hinter linke Reifen aufgestochen. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt vor einer Garage im Kleeackerweg abgestellt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Radfahrer gestürzt

Beim Befahren der Robert-Bosch-Straße stürzte ein 21-jähriger Radfahrer im Bereich einer Baustelle am Sonntagvormittag und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Westhausen: Vorfahrt missachtet

Am Sonntagvormittag fuhr eine 86-jährige Audi-Lenkerin gegen 9.50 Uhr von der Baiershoferstraße in den dortigen Kreisverkehr ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 37-jährigen Krad-Lenkers, der von der Aalener Straße in den Kreisverkehr eingefahren war und kollidierte mit diesem. Der Krad-Lenker stürzte und verletzte sich leicht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1100 Euro beziffert.

Neuler: Krad-Lenker stürzte

Beim Befahren der K 3233 musste ein 16-jähriger Krad-Lenker am Sonntagvormittag gegen 8.20 Uhr zwischen Leinenfirst und Burghardsmühle nach rechts ausweichen, da er zuvor von einem überholenden Pkw-Lenker beim Wiedereinordnen geschnitten wurde. Er stürzte und verletzte sich dabei leicht und musste zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw BMW X5 gehandelt haben. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Rainau: Unfall beim Abbiegen

Ein 50-jähriger Ford-Lenker wollte am Sonntagabend auf der K3319 in Richtung Zufahrt zur Landeserstaufnahmeeinrichtung links abbiegen. Dabei missachtete er gegen 18.45 Uhr den Vorrang eines entgegenkommenden 25-jährigen Audi-Lenkers. Es entstand Sachschaden von 7000 Euro

Schwäbisch Gmünd: Pkw zerkratzt

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend wurde an einem geparkten Pkw Suzuki die Beifahrerseite zerkratzt, der in der Raiffeisenstraße abgestellt war. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr ein geparkter Pkw Daimler-Chrysler beschädigt, der in der Waldauer Straße abgestellt war. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 2500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Heubach: Zwei Verletzte

Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Ford am Montagmorgen die K3282 von Mögglingen in Richtung Lautern. Dabei stieß er gegen 3 Uhr mit einem querenden Wildschwein zusammen. Er sowie seine 24-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw, an dem 3000 Euro Schaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Waldstetten: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 43 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntagabend in der Hauptstraße zu. Der alkoholisierte Mann war gegen 23 Uhr mit seiner KTM wohl zu flott unterwegs und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß er gegen den Treppenaufgang sowie Geländer eines Gebäudes. Der Biker kam zur Behandlung ins Krankenhaus, wo auch eine Blutprobe veranlasst wurde. Es entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.

