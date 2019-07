Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Freinsheim (ots)

Am Samstag, 20.07.2019, um 13.40 Uhr ereignete sich in Freinsheim im Kreisel der L522 / K2 ein Verkehrsunfall. Der 17-jährige Dackenheimer befuhr mit seinem Leichtkraftrad die L 522 aus Richtung Herxheim am Berg kommend in Fahrtrichtung Weisenheim am Sand. Der 72-jährige Freinsheimer befuhr mit seinem Pkw die L 522 aus Richtung Weisenheim am Sand kommend in Fahrtrichtung Herxheim am Berg. Im Kreisel kam es aus bislang nicht ganz eindeutig geklärten Gründen zur Berührung zwischen der vorderen linken Fahrzeugfront des PKW mit dem Leichtkraftrades, sodass das Leichtkraftrad wegrutschte und zu Fall kam. Hierbei zog der Fahrer sich leichte Verletzungen (Prellungen) zu. Er wurde zur Abklärung ins Krankenhaus nach Bad Dürkheim verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war sowohl die Feuerwehr Freinsheim als auch die Straßenmeisterei Grünstadt im Einsatz. Der Kreisverkehr war eine halbe Stunde halbseitig gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 600 EUR.

