Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit 0,73 Promille unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Abend wurde das bestehende Durchfahrtsverbot in der Maximilianstraße anlässlich der Theateraufführung an der Villa Böhm kontrolliert. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges mitsamt dessen Fahrzeugführer stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 0,73 Promille. Die Folge war die präventive Sicherstellung des Führerscheins, sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Den 57-jährigen Neustadter erwartet nun ein Bußgeld von 500EUR, sowie ein vierwöchiges Fahrverbot.

