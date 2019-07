Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrerin mit 1,87 Promille erwischt - Schuld hierfür war ein Reh

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am heutigen Morgen kurz vor 04:00 Uhr befuhr ein VW-Fahrer K23 von Esthal kommend in Fahrtrichtung Frankeneck. Hinter diesem fuhr eine 24-jährige Frau mit einem Opel. Circa 500 Meter nach dem Sportplatz Esthal kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Der 29-jährige Fahrer des VWs versuchte durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang nicht sodass der Fahrer mit dem Reh kollidierte, welches anschließend weiter in den Wald lief. Die dahinter fahrende Frau erkannte das Bremsmanöver zu spät und fuhr dem 29 Jährigen aus Zeiskam auf. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Die Konsequenz für die Fahrerin waren die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins.

