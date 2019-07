Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Widerstand und Beleidigung von Polizeibeamten auf der Altleininger Kerwe

Altleiningen (ots)

In der Nacht vom 19. auf den 20.07.2019 fand in Altleiningen die Kerwe statt. Die eingesetzten Kräfte des Vollzugsdienstes der Verbandsgemeinde Leiningerland und der Polizei Grünstadt konnten von Anfang an eine erhebliche Anzahl von jugendlichem Problemklientel feststellen, unter denen es nach Mitternacht immer wieder zu Streitigkeiten und Rangeleien kam. Der Vollzugsdienst und die Polizei konnten nur aufgrund des hohen Kräfteansatzes verhindern, dass sich diese zu handfesten Auseinandersetzungen entwickelten. Im Rahmen eines gemeinsamen Streifenganges konnten Kräfte des Vollzugsdienstes und der Polizei am Festplatz in der Bahnhofstraße einen 21-Jährigen feststellen, der lautstark herumschrie und augenscheinlich gegen ein geparktes Fahrzeug trat. An dem Fahrzeug entstand kein Schaden, so dass davon auszugehen ist, dass der Mann gegen den Reifen trat. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der augenscheinlich kaum alkoholisierte Amtsbekannte einer Personenkontrolle unterzogen. Während dieser zeigte er sich aufbrausend und aggressiv, weshalb ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Diesem kam der Mann nach, beleidigte jedoch den Platzverweis aussprechenden Beamten im Weggehen mehrfach öffentlichkeitswirksam. Daher wurde der Störer in Gewahrsam genommen und einer Gewahrsamszelle zugeführt. Auf dem Weg versuchte der 21-Jährige trotz Fesselung seine Arme aus der Fixierung zu hebeln, weshalb der Widerstand gebrochen wurde. Im Anschluss wurde der Mann erneut fixiert. (.sw)

