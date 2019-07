POL-PDNW: Technischer Defekt - Pkw fängt in Garage Feuer

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Ein aufmerksamer Bürger nahm beim Vorbeifahren im Bereich Ritterbüschel, im Neustädter Stadtteil Lachen-Speyerdorf, Brandgeruch wahr. Bei einer genaueren Nachschau stellte der Mann fest, dass Rauch aus einer Garage kam. Wenig später stellten die Eigentümer des Fahrzeugs fest, dass ihr Pkw brennt und verständigten die Feuerwehr. Die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren waren mit insgesamt 30 Mann im Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf den Garagenkomplex konnte durch konsequentes Ablöschen und Herausziehen des Fahrzeugs aus der Garage verhindert werden. Am Fahrzeug und der Garage entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von ca. 6000 EUR. Personen kamen nicht zu Schaden. Wodurch die Limousine in Brand geriet, ist unklar, die Feuerwehr vermutet einen technischen Defekt.

