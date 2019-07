Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - Rollerfahrerin leicht verletzt

Wachenheim (ots)

Am 18.07.19, gegen 14:50 Uhr befuhr eine 46-jährige Rollerfahrerin die Friedelsheimer Straße in Richtung Weinstraße. An der dortigen Lichtzeichenanlage hielt sie bei "Rot" an. Eine 82-jährige Pkw-Fahrerin fuhr in diesem Moment rückwärts aus einer auf der rechten Fahrbahnseite befindlichen Parklücke, stieß gegen den Roller und klemmte hierbei das Bein der Rollerfahrerin zwischen Pkw und Roller ein. Die Rollerfahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurde vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Der entstandene Schaden am Pkw und Roller wird auf insgesamt ca. 750,- Euro geschätzt

