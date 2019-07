Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsüberwachung - Laserkontrolle

Bad Dürkheim (ots)

Am 17.07.19, zw. 10:45 - 12:30 Uhr wurde das Durchfahrtsverbot (Zeichen 250) zwischen der K 4 (zw. Kallstadt und Leistadt) über Feldwege zur Straße am "Am Hügel" in Leistadt überwacht. Es wurden 16 Fahrzeugführer betroffen, die den gesperrten Feldweg offensichtlich als Abkürzung zur Umleitungsstrecke benutzt hatten. Das Fehlverhalten wurde mit einem Verwarnungsgeld von 20,-Euro sanktioniert.

Anschließend wurde in der Zeit von 13:30 - 14:40 Uhr in der Kanalstraße, in Höhe des Werner-Heisenberg-Gymnasiums eine Laserkontrolle im dortigen 30 km/h - Bereich durchgeführt. Es wurden 11 Verkehrsteilnehmer betroffen, die zu schnell unterwegs waren. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit abzüglich der Toleranz betrug 42 km/h. Dies wurde mit einem Verwarnungsgeld von 25,- Euro geahndet. Die restlichen Fahrzeugführer wurden ebenfalls gebührenpflichtig verwarnt.

