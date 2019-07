Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht I

Bild-Infos

Download

Lambrecht (ots)

Im Zeitraum vom 15.07.2019 20:00 Uhr bis 16.07.2019 09:45 Uhr kam es in Lambrecht in der Schulstraße zu einer Unfallflucht, bei der ein unbekannter Fahrzeugführer an einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen Seat Ibiza fuhr. Hierbei wurde die Beifahrertür erheblich beschädigt. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell