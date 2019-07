Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein und Versicherung auf Roller unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 23-jähriger Neustadter wurde am Mittag des 16.07.2019 in der Pulverturmstraße beim Fahren eines Rollers angetroffen, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Fahrer ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Fahrzeugschlüssel bis zum Eigentumsnachweis sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen der Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

