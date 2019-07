Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gönnheim - Baustellencontainer aufgebrochen - hoher Schaden

Gönnheim (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 12. - 15.07.19 das Schloss eines Baustellencontainers auf und entwendeten aus diesem und aus zwei in dem Container abgestellten Kisten, die ebenfalls aufgebrochen wurden, eine Vielzahl von Werkzeugen im Wert von mehreren Tausend Euro. Zuvor hatten die unbekannten Täter noch einen Radlader, welcher vor der Zugangstür des Containers stand ein Stück bewegt, um an die Containertür zu kommen. Nach der Tat wurde dieser wieder in seine Ursprungsposition gefahren. Der Baustellencontainer und somit die Tatortörtlichkeit befindet sich an den Straßenbahngleisen zwischen Friedelsheim und Gönnheim. Die Gleise werden derzeit erneuert.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell