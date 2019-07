POL-PDNW: B39 Geinsheim - immer noch viele zu schnell unterwegs

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

B39 Geinsheim - immer noch viele zu schnell unterwegs

Neustadt/Weinstraße

Auf der B39 in Höhe des Sportplatzes Geinsheim wurden am Dienstag dem 16.07.19 von 9 bis 13 Uhr Geschwindigkeitskontrollen von der Polizei durchgeführt. In der mit 70km/h beschränkten Überholverbotszone wurden insgesamt 11 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Ein Fahrer überholte verkehrswidrig, bei einem weiteren Verkehrsteilnehmer wurde ein beklebtes Kennzeichen geahndet. Den Spitzenwert der Geschwindigkeiten hält an diesem Tag ein Motorrad mit gemessenen 102 km/h .

