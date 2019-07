Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Laserkontrolle

Bad Dürkheim (ots)

Das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik führte am 15.07.19, in der Zeit von 09:50 Uhr bis 13:45 Uhr im Bereich der B 271, Höhe Bad Dürkheim Süd, in Fahrtrichtung Neustadt für die PI Bad Dürkheim eine Laserkontrolle durch. Hierbei wurden insgesamt 21 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich, in dem eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erlaubt ist, betrug abzüglich der Toleranz 101 km/h. Dies wird mit einer Geldbuße von 120,- Euro und einem Punkt in Flensburg sanktioniert. Weiterhin wurden 20 Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt.

