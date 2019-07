Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim "WIR SIND MOBIL"

Bad Dürkheim (ots)

Am Montag, den 15.07.2019, fand auf dem Gelände des Flugsportvereins Bad Dürkheim die vierte und für dieses Jahr letzte Veranstaltung des Seniorensicherheitsprogramms "WIR SIND MOBIL" im Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Bad Dürkheim statt. Hintergrund dieser Veranstaltung der PI Bad Dürkheim war, dass der Straßenverkehr in der heutigen Zeit für alle Verkehrsteilnehmer bereits eine hohe Herausforderung an die Wahrnehmung, die Reaktionsfähigkeit und die Aufmerksamkeit stellt. Es gibt keinen Zweifel daran, dass genau das mit steigendem Lebensalter noch schwieriger wird. Der demografische Wandel führt in den nächsten Jahren zu einer deutlichen Zunahme von Seniorinnen und Senioren, die es gewohnt sind mit dem Auto mobil zu sein und damit einhergehend wird auch eine Zunahme von Verkehrsunfällen unter Seniorenbeteiligung prognostiziert. Schwerpunkte in der Verkehrssicherheitsarbeit der PD Neustadt sind daher u.a. die "Senioren im Straßenverkehr". Mit der Präventionsreihe "WIR SIND MOBIL" wurden die Seniorinnen und Senioren der Generation 65 plus für die weitere Teilnahme am Straßenverkehr vorbereitet und auch sensibilisiert. An den vier Veranstaltungstagen fanden sich auf dem Übungsplatz insgesamt 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen ein. Nach einem theoretischen Teil mit Hinweisen auf rechtliche Neuerungen, Nutzung von technischen Hilfsmitteln, Aspekten zum "Sehen" und "Gesehen werden" sowie Anmerkungen im Zusammenhang mit der Einnahme von Medikamenten wurde zum praktischen Teil übergegangen. Bei den praktischen Übungen wurden die Themenbereiche des "Toten Winkels", einer optimalen Sitzposition, des Rückwärtsfahrens und des Bremsens geübt. Die teilnehmenden Seniorinnen und Senioren waren mit großer Begeisterung bei der Sache und am Ende der Veranstaltung davon überzeugt, etwas für die eigene Sicherheit getan zu haben. Auch wurde uns bestätigt, dass man nunmehr mit einem neuen Sicherheitsgefühl ins Fahrzeug steigt und sich gegen eventuelle Gefahrensituationen besser gewappnet sieht. Aufgrund der durchweg positiven Resonanzen wird diese Veranstaltungsreihe im nächsten Jahr fortgeführt.

Ausdrücklich bedanken möchten wir uns auch bei den Verantwortlichen des Flugsportvereins Bad Dürkheim, die ihr Gelände und Schulungsräume kostenlos zur Verfügung gestellt haben ! Durch den SWR wurde auch ein Beitrag für die Landesschau erstellt und gesendet !

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell