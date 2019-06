Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Hütte beschädigt; Esens - Außenspiegel abgebrochen; Westerholt - Zaun auf Parkplatz beschädigt; Wittmund - Radfahrer gestürzt

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Hütte beschädigt

Unbekannte haben zwischen Sonntag und Dienstag eine Schutzhütte in Neuharlingersiel beschädigt. Die Täter schlugen die Glasfenster der Hütte an der Großholum-Dorfstraße ein. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Verkehrsgeschehen

Esens - Außenspiegel abgebrochen

Ein Ford C-Max ist am Dienstag in Esens auf einem Parkplatz beschädigt worden. Der Wagen war zwischen 11 Uhr und 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Friedhofs an der Anton-Esen-Straße abgestellt. Als der Halter gegen 14 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, war der Außenspiegel aus der Halterung gebrochen. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04971 92718110.

Westerholt - Zaun auf Parkplatz beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Freitag und Montag die Umzäunung eines Parkplatzes in Westerholt beschädigt. Vermutlich fuhr der Unbekannte mit dem Heck gegen den Zaun und verlor dabei Teile seiner Heckleuchte. Zwei Zaunelemente und ein Zaunpfosten wurden beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 17:15 Uhr, und Montag, 7:40 Uhr auf einem Parkplatz an der Nordener Straße. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04971 92718110.

Wittmund - Radfahrer gestürzt

Ein 71 Jahre alter Radfahrer aus den Niederlanden ist am Dienstag in Wittmund von seinem Fahrrad gestürzt. Er war gegen 10:30 Uhr auf dem Radweg der Isumser Straße unterwegs, als er vermutlich aus Unachtsamkeit beim Vorbeifahren die dort abgestellten Mülltonnen touchierte. Er stürzte und wurde leicht verletzt.

