Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Berumerfehn - Pedelec gestohlen; Aurich - 16-Jähriger leicht verletzt; Victorbur - Ohne Führerschein berauscht unterwegs; Georgsheil - Betrunken Auto gefahren

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Berumerfehn - Pedelec gestohlen

Ein schwarz-silbernes Pedelec der Marke Victoria ist am Donnerstag in Berumerfehn entwendet worden. Das Rad war zum Tatzeitpunkt zwischen 15 Uhr und 16 Uhr vor einer Gaststätte an der Dorfstraße abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04942 1337.

Verkehrsgeschehen

Aurich - 16-Jähriger leicht verletzt

Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer aus Aurich ist am Dienstagabend alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr gegen 18:15 Uhr auf der Ardorfer Straße und wollte nach links in die Spekendorfer Straße in Richtung Aurich abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 16-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Straße ab. Er wurde leicht verletzt.

Victorbur - Ohne Führerschein berauscht unterwegs

Ein 23 Jahre alter Mann aus Aurich ist am Dienstag mit dem Auto gefahren, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und keinen gültigen Führerschein besitzt. Er war gegen 14:45 Uhr mit einem Renault auf der Westvictorburer Straße unterwegs, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Ein Test verlief bei ihm positiv auf THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Georgsheil - Betrunken Auto gefahren

Ein 41 Jahre alter Audi-Fahrer aus Schortens ist am Dienstag gegen 11:50 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle von der Polizei in Georgsheil angehalten worden. Die Beamten stellten fest, dass der 41-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell