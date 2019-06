Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Radfahrer gegen Auto gefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Radfahrer gegen Auto gefahren

Ein Radfahrer ist am Montag in Wittmund gegen einen Renault Mégane gefahren. Der Renault war gegen 16:15 Uhr vom Kurt-Schwitters-Platz in Richtung Knochenburgstraße unterwegs, als ein Radfahrer in Höhe der Lohne zur Drostenstraße mit dem Wagen kollidierte. An dem Renault entstand leichter Sachschaden. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet den Radfahrer sich zu melden oder Zeugen um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell