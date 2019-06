Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ostgroßefehn - Jugendliche von Fahrrad gestoßen; Großefehn - Auffahrunfall auf Auricher Landstraße; Südbrookmerland - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss; Aurich - Auto auf Parkplatz beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ostgroßefehn - Jugendliche von Fahrrad gestoßen

Ein unbekannter Rollerfahrer hat am Freitag in Ostgroßefehn ein 14 Jahre altes Mädchen aus Großefehn von seinem Fahrrad gestoßen. Die 14-Jährige fuhr gegen 13:40 Uhr auf der Kanalstraße Nord in Richtung Wiesmoor. In Höhe der Fußgängerbrücke näherte sich ein Unbekannter auf einem Motorroller und schubste die Radfahrerin. Sie stürzte und wurde leicht verletzt. Der Rollerfahrer fuhr davon, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04943 3970.

Großefehn - Auffahrunfall auf Auricher Landstraße

Eine 47 Jahre alte Frau aus Moormerland ist am Montag bei einem Auffahrunfall in Großefehn leicht verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Aurich fuhr gegen 16:15 Uhr mit seinem VW Polo hinter der 47-jährigen Renault-Fahrerin auf der Auricher Landstraße in Richtung Aurich. Als die Fahrerin des Renault verkehrsbedingt anhielt, bemerkte dies der 18-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf. Die Frau aus Moormerland wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Südbrookmerland - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist am Montag in Südbrookmerland unter Alkoholeinfluss auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Der 25-Jährige fuhr gegen 15:40 Uhr mit seinem VW Polo auf der Norder Straße in Richtung Georgsheil. Vor ihm fuhr ein 62 Jahre alter Mann aus Lindlar (Nordrhein-Westfalen) mit einem Opel Zafira. Als der Opel-Fahrer seine Geschwindigkeit verringert, bemerkt dies der 25-jährige VW-Fahrer offenbar zu spät. Er fuhr fast ungebremst auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann aus Südbrookmerland unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Auto auf Parkplatz beschädigt

Ein grauer Ford Focus ist bereits am vergangenen Mittwoch, 29.05.2019, auf einem Parkplatz an der Jadestraße in Aurich beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer den Ford am Stoßfänger hinten rechts. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch zwischen 9:30 Uhr und 18:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

