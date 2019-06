Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - Gartenmöbel beschädigt; Wiesmoor - Frau von Fahrrad gestoßen; Aurich - Mercedes beschädigt; Aurich - 19-jährige Autofahrerin leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Gartenmöbel beschädigt

Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Sonntag Gartenmöbel auf einem Grundstück in Moordorf beschädigt. Die Täter übergossen nach bisherigem Erkenntnisstand die Gartenmöbel, die Fassade und Pflanzen auf dem Grundstück am Fuchsweg mit Farbe. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 29.05.2019, 17 Uhr, und Sonntag, 02.06.2019, 21:30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04942 1337.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Frau von Fahrrad gestoßen

Eine 48 Jahre alte Frau ist am Sonntag in Wiesmoor von ihrem Fahrrad gestoßen worden. Sie war zwischen 2:30 Uhr und 3 Uhr auf dem Rad- und Gehweg der Dahlienstraße in Richtung Wittmunder Straße unterwegs, als sich ihr ein anderer Radfahrer näherte. Der Unbekannte versetzte der 48-Jährigen einen Stoß, sodass sie stürzte. Sie wurde leicht verletzt. Hinweise zum Täter konnte die Frau aus Wiesmoor nicht geben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04944 9169110.

Aurich - Mercedes beschädigt

Ein weißer Mercedes E 200 ist am Montag auf einem Parkplatz an der Esenser Straße beschädigt worden. Der Wagen war zwischen 19:30 Uhr und 22 Uhr auf dem Parkplatz einer Kirche abgestellt. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Mercedes vermutlich beim Ein- oder Ausparken vorne links am Stoßfänger und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - 19-jährige Autofahrerin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer 19-jährigen Hyundai-Fahrerin und einem 53-jährigen LKW-Fahrer ist es am Montag in Aurich gekommen. Der LKW-Fahrer aus Aurich war gegen 8:55 Uhr auf der Wittmunder Straße in Richtung Middels unterwegs. Kurz vor der Osterlooger Straße hielt er verkehrsbedingt an. Die hinter ihm fahrende 19-jährige Auricherin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Hyundai i10 auf den LKW auf. Sie wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

