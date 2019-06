Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Geräteschuppen aufgebrochen; Norden - Zwei Pedelecs gestohlen; Norden - Vereinsschild beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Geräteschuppen aufgebrochen

Unbekannte haben am Sonntag einen Geräteschuppen an der Wurzeldeicher Straße in Norden aufgebrochen. Sie entwendeten zwischen 8 Uhr und 21 Uhr einen Spaten und den Deckel eines Bienenhäuschens. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Der Geräteschuppen befindet sich auf einem Waldstück schräg gegenüber dem Siedlungsweg. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Zwei Pedelecs gestohlen

Zwei Pedelecs der Marke Gazelle sind am Samstagabend an der Badestraße in Norden gestohlen worden. Die Räder waren zum Tatzeitpunkt zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr in der unmittelbaren Nähe einer Veranstaltung abgestellt. Die Pedelecs sind schwarz und haben vorne einen Stoffkorb. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Norden - Vereinsschild beschädigt

Unbekannte haben zwischen Donnerstag und Freitag das Kunststoffschild eines Fußballvereins in Norden beschädigt. Zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, demolierten sie an der Kastanienallee die Beschilderung mit dem Vereinslogo. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 04931 9210.

