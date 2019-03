Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Schatthausen: Einbruch im Ortsteil Schatthausen - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde im Laufe des Donnerstag in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße "Im Hoßacker" im Wieslocher Ortsteil Schatthausen. Die Geschädigten hatten ihr Haus am Morgen gegen 7.30 Uhr verlassen und bei Rückkehr, ca. gegen 20 Uhr, den Einbruch bemerkt. Sie alarmierten die Polizei. Bislang unbekannte Täter hatten sich durch Aufhebeln der Terrassentüre Zugang verschafft und diverse Räume wie auch Behältnisse durchsucht. Bisherigen Feststellungen nach fielen ihnen Bargeld in ausländischer Währung in die Hände. Ob weitere Utensilien gestohlen wurden, ist bislang noch nicht geklärt. Die polizeilichen Überprüfungen dauern daher noch an. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

