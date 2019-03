Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen: Einbruch in der Wengertenstraße - Täter flüchteten nach Alarmauslösung

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr verschafften sich bislang nicht ermittelte Täter durch Aufhebeln einer Seiteneingangstüre Zugang zu einem im Ausbau befindlichen Objekt in der Wengertenstraße. Nach dem Auslösen eines Alarms ließen die Einbrecher allerdings von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Ob diese etwas gestohlen haben, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Überprüfungen. Die Ermittlungen der Polizei dauern daher noch an.

Zeugen bzw. Anwohner, die gegen 21 Uhr verdächtige Beobachtungen oder gar Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

