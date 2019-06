Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den 02.06.2019

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Unbekannte hebeln an Wohnungstür

Im Zeitraum vom 10.05. bis 01.06.2019 versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Doppelhaushälfte im Inselring in Ihlow aufzuhebeln. Die Wohnungstür hielt dem Versuch stand und der oder die Täter entfernten sich unerkannt vom Tatort. Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Vorfall machen können werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/6060 zu melden.

Altkreis Norden

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Esens - Diebstahl

Ein 41jähriger Esens verlor am Samstagvormittag in einem Discounter in der Herdestraße in Esens seine Geldbörse nachdem er dort seine Waren bezahlt hatte. Die Geldbörse wurde wenig später von einem Mädchen an der Kasse abgegeben, welche diese Geldbörse aufgefunden hat. Der Verlierer konnte dann ausfindig gemacht werden. Er holte die Geldbörse wieder ab, musste aber feststellen, dass aus der Geldbörse 230,-EUR Bargeld entwendet wurden. Es werden Zeugen zu diesem Vorfall gebeten sich bei der Polizei Wittmund zu melden. Zudem wird das Mädchen gebeten sich bei der Polizei Wittmund zu melden, Tel. 04462/9110.

Esens - Brand am Kindergarten

Am Samstagabend kam es am Kindergarten an der Mühle in Esens zu einem Mülleimerbrand am Gebäude. Da es sich bei dem Mülleimer um eine Altpapiertonne handelte und dementsprechend das Feuer genug Futter bekam, wurde auch das Gebäude des Kindergartens in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer griff auf eine Räumlichkeit über, konnte jedoch durch die Feuerwehr schnell in den Griff bekommen werden. Dadurch konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Zurzeit wird der Schaden auf 5000-10000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es vermutlich zu einer Brandstiftung der Papiertonne gekommen ist. Zeugen für diesen Vorfall werden dringlich gebeten Kontakt zur Polizei Wittmund unter Tel. 04462/9110 aufzunehmen.

