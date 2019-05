Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Brookmerland - Fahrradfahrer im Straßenverkehr verstorben

Altkreis Norden (ots)

Brookmerland - Fahrradfahrer im Straßenverkehr verstorben

Am Donnerstagnachmittag, 30.05.2019, um kurz nach 16 Uhr, erhielt die Rettungsleitstelle in Wittmund eine Mitteilung, dass in der Marktstraße in Marienhafe eine männliche Person leblos neben ihrem Fahrrad aufgefunden wurde. Umgehend wurden Rettungsdienste zum Einsatzort entsandt. Trotz einer sofort durchgeführten Reanimation verstarb der 63 Jahre alte Mann aus Brookmerland am Auffindeort. Es liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell