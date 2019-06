Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 01.06.2019

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin Aurich - Am Freitagabend, um 20:25 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Wallster Weg/Breiter Weg in Aurich zum einem Verkehrsunfall. Ein 25jährger Auricher befuhr mit seinem Skoda die Straße "Breiter Weg" und wollte auf den Wallster Weg einfahren. Dabei übersah der PKW - Führer die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 47jährige Radfahrerin, die ebenfalls in Aurich wohnt. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und wurde leicht verletzt.

Auffahrunfall mit zwei Verletzten Aurich - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Freitag gegen 12:45 Uhr. Die 75jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Hyundai die Esenser Straße in Aurich stadtauswärts. Vor ihr fuhr ein 21jähriger Mann aus Bremen und eine 32jährige Frau aus Großefehn. Diese bremste ihr Fahrzeug ab, da sie nach links in die Straße "Am Tiergarten" abbiegen wollte. Der 21jährige Bremer kam mit seinem Peugeot noch zum Stillstand, doch die 75jährige Unfallverursacherin erkannte die Situation zu spät und schob den Peugeot auf den PKW der 32jährigen auf. Der Mann aus Bremen und die Frau aus Großefehn wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Altkreis Norden

Sachbeschädigungen an kirchlichen Einrichtungen Berumerfehn - Offenbar überhaupt keine moralischen Hemmungen hatten der oder die Täter, die an der Kirche in Berumerfehn, Kirchweg, Sachbeschädigungen begangen haben. Am Kirchengebäude wurde eine Fensterscheibe beschädigt und an der Leichenhalle wurde ein außen angebrachter Bewegungsmelder zerstört. Die Tat hat sich im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis Freitagmittag zugetragen. Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, mögen sich bitte bei der Polizei in Norden melden (Tel. 04931-9210).

Verkehrsunfallflucht Norden - Im Zeitraum von Mittwoch (05:00 Uhr) bis Donnerstag (13:30 Uhr) wurde ein in der Osterstraße auf dem Parkplatz der Ubbo-Emmius-Klinik abgestellter schwarzer Opel Astra durch ein anderes Fahrzeug vmtl. beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Opel wurde im vorderen rechten Bereich beschädigt. Personen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Norder Polizei (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

-Fehlanzeige-

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

