Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht an Richthofenstraße; Werdum - Unfallflucht auf Parkplatz; Wittmund - Radfahrer angefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht an Richthofenstraße

Ein roter Ford Mustang ist am Donnerstag in Wittmund beschädigt worden. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt zwischen 9 Uhr und 10:15 Uhr an der Richthofenstraße abgestellt. Vermutlich beim Rückwärtsfahren touchierte ein unbekannter Autofahrer den Mustang, der am Straßenrand geparkt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Werdum - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein schwarzer VW Golf ist am Donnerstag in Werdum beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr ein unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen gegen den VW. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15 Uhr und 16:25 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04971 92718110.

Wittmund - Radfahrer angefahren

Ein 20 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Donnerstagabend mit einem achtjährigen Radfahrer in Wittmund zusammengestoßen. Der Mercedes-Fahrer aus Wittmund war gegen 17:40 Uhr auf der Bachstraße unterwegs und wollte nach rechts abbiegen, als ihm der achtjährige Junge aus Wittmund auf seinem Fahrrad entgegenkam. Der Junge übersah offenbar das Auto und stieß mit dem Mercedes zusammen. Der Achtjährige wurde leicht verletzt.

