POL-AUR: Aurich - Mann überfallen; Aurich - Betrunken Auto gefahren

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mann überfallen

Einem 62 Jahre alten Mann wurde am Montagvormittag in Aurich ein vierstelliger Geldbetrag gestohlen. Der 62-jährige Norder war mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Ostfriesland Wanderweg in Richtung Fockenbollwerkstraße unterwegs und überholte gegen 9:50 Uhr eine dreiköpfige Personengruppe. Nach dem Überholen wurde der Norder offenbar von hinten angegriffen und aus dem Krankenfahrstuhl heraus auf den Boden gerissen. Sein Portemonnaie mit einem vierstelligen Geldbetrag wurde bei dem Vorfall entwendet. Die Männer sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein und Jeans und dunkle T-Shirts getragen haben. Zwei der drei Männer sollen eine dunkle Hautfarbe gehabt haben, einer von ihnen schulterlange Haare. Weitere Merkmale liegen nicht vor. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken Auto gefahren

Ein 39 Jahre alter Mann aus Wittmund ist am Montagmorgen unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs gewesen. Die Polizei hielt den Wittmunder mit seinem Daewoo gegen 3:40 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Esenser Straße an. Der Mann hatte offenbar Alkohol konsumiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

