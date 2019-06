Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auto auf Parkplatz beschädigt; Norderney - Fußgängerin von Pedelec erfasst

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Auto auf Parkplatz beschädigt

Ein grauer VW Passat ist zwischen dem 26.05.2019 und dem 03.06.2019 auf einem Parkplatz in Norden beschädigt worden. Der Wagen war auf dem Parkplatz P2 an der Straße Zum Inselparkplatz abgestellt. Vermutlich beim Öffnen der Fahrertür beschädigte ein unbekannter Autofahrer den VW an der Beifahrertür. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 26.05., 11:24 Uhr, und Montag, 03.06., 11:26 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Norderney - Fußgängerin von Pedelec erfasst

Eine 56 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist am Montag auf Norderney mit einer 67 Jahre alten Fußgängerin zusammengestoßen. Die 56-jährige Frau aus Norderney fuhr mit ihrem Pedelec gegen 12:45 Uhr auf der Knyphausenstraße und bog nach links in die Bogenstraße ab. Nach bisherigem Erkenntnisstand prallte sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit der 65-jährigen Urlauberin zusammen, die zu Fuß unterwegs war. Die Pedelec-Fahrerin stürzte. Beide Frauen wurden leicht verletzt.

