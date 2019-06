Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Berumerfehn - Pedelec gestohlen; Norden - Sachbeschädigung auf Baustellengelände;

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Berumerfehn - Pedelec gestohlen

Ein silbergraues Pedelec der Marke Gazelle ist zwischen Donnerstag und Freitag in Berumerfehn gestohlen worden. Das Pedelec war zum Tatzeitpunkt zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 10:40 Uhr vor einem Kindergarten an der Kirchstraße abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 7151.

Norden - Sachbeschädigung auf Baustellengelände

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstag, 28.05.2019, und Montag, 03.06.2019, Zutritt zu einem Baustellengelände an der Straße In der Wildbahn in Norden. Die Täter beseitigten im Tatzeitraum, zwischen dem 28.05., 15 Uhr, und dem 03.06., 12 Uhr, nach bisherigem Erkenntnisstand Bauzäune und beschädigten Schließmechanismen. Zudem verschmutzten und vermüllten sie das Gelände. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

