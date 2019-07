Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 16.07.2019 wurde am frühen Morgen eine Verkehrskontrolle im Bereich des ADAC-Kreisels in der Landauer Straße durchgeführt. Hierbei wurden zwei Fahrzeugführer beim Benutzen des Handys während der Fahrt erwischt, zwei Verkehrsteilnehmer trugen keinen Sicherheitsgurt und ein Fahrzeug war ohne gültige TÜV-Plakette unterwegs. Zudem wurden zwei Mängelberichte wegen Mängel an Fahrzeugen ausgestellt.

