Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein unterwegs und falsche Personalien angegeben

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 16.07.2019 gegen 09:00 Uhr wurde eine 24-jährige Fahrerin aus Neustadt in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Sie führte keine Personaldokumente mit, gab Personalien an und die üblichen Überprüfungen waren zunächst unauffällig. Im Laufe der weiteren Ermittlungen nach der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Frau die Personalien ihrer Schwester den Polizeibeamten gegenüber angab und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die wurde ihr bereits 2016 durch die Fahrerlaubnisbehörde entzogen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen falscher Personalienangabe eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell