Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Außenspiegel beim Vorbeifahren beschädigt und abgehauen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 15.07.2019 07:30 Uhr bis 16.07.2019 07:30 Uhr wurde in der Alban-Haas-Straße der Aussenspiegel eines Renault Megane beschädigt, der zum Parken am Straßenrand abgestellt war. Der unbekannte Fahrzeugführer blieb scheinbar am Aussenspiegel des Megan hängen und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird mit ca. 150 Euro angegeben.

