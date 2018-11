POL-WOB: Fallersleben: LKW-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Fallersleben, Wolfsburger Landstraße/Hafenstraße 16.11.2018, 08.55 Uhr

Die Polizei Fallersleben sucht einen flüchtigen LKW-Fahrer, der am Freitagmorgen, nach einer Kollision mit einem PKW seine Fahrt fortsetzte, ohne seine Personalien anzugeben. Um 08.55 Uhr war es im Einmündungsbereich von der Wolfsburger Landstraße, zur Hafenstraße (Ortseingang Fallersleben, aus Richtung Wolfsburg kommend) zu einer seitlichen Berührung eines VW Caddy und dem LKW gekommen. Beide Unfallbeteiligten hielten kurz an, sprachen miteinander und einigten sich darauf, wenige hundert Meter entfernt am Straßenrand die Daten auszutauschen. Als der 57-jähriger Wolfsburger Caddy-Fahrer an der vereinbarten Stelle angehalten hatte, erkannte er, dass der LKW in der Zwischenzeit abgebogen war. Am VW Caddy entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen Muldenkipper mit weißgrauem Aufbau und Fahrerhaus, der vermutlich mit Füllsand beladen war. Zeugen die Angaben zu dem gesuchten LKW bzw. dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Fallersleben unter der Rufnummer 05362-967000 zu melden.

