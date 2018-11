POL-WOB: Helmstedt: Einbruch in Pizzeria

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Bahnhofstraße 14.11.2018, 01.15 Uhr - 15.11.2018, 09.25 Uhr

Die Helmstedter Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Pizzeria in der Bahnhofstraße. Die Tat dürfte sich vermutlich in der Donnerstagnacht ereignet haben. Die Täter drangen gewaltsam über ein Kellerfenster in das Restaurant ein. Hier durchsuchten sie alle Räume, öffneten Schränke und Schubladen und durchwühlten diese. Auch ein Tresor wurde von ihnen entdeckt und aufgebrochen. Dabei erbeuteten sie einen Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Helmstedt unter 05351-5210 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Henrik von Wahl

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (@) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell