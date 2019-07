Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drei Fälle von Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.07.2019 wurde zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr in der Roßlaufstraße in Neustadt ein grauer geparkter Toyota beschädigt. Der unbekannte Fahrer hinterließ eine Delle im Kotflügel. Die Schadenshöhe wird mit ca. 2000 Euro beziffert.

Einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand bei einer Unfallflucht in der Schlossstraße am 17.07.2019 in der Zeit von 06:00 Uhr und 20:00 Uhr. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte einen geparkten Ford und beschädigte dabei eine Heckleuchte.

Ein weißer Audi (Oldtimer) wurde am 17.07.2019 im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 15:20 Uhr auf dem Globus-Parkplatz vermutlich beim Ausparken beschädigt. Scheinbar geriet der unbekannte Fahrzeugführer beim Ausparken rückwärts mit der Anhängerkupplung gegen den Scheinwerfer, so dass dieser unbrauchbar wurde. Die Schadenshöhe wird mit ca. 500 Euro angegeben.

In allen Fällen kamen die Unfallverursacher ihrer Pflicht zu warten um die Regulierung des Schadens zu ermöglichen nicht nach.

Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise möglicher Zeugen telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



